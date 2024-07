Líder do governo em Campina: oposição não anda de ônibus

O líder da bancada situacionista na Câmara campinense, vereador Luciano Breno (Avante), acentuou que o PAC da Mobilidade, que não englobará Campina Grande por decisão da majoritária bancada de oposição no Legislativo, oferece “linhas de financeiro com um percentual mínimo de juros e o benefício da redução da tarifa de ônibus, bem como a introdução de ônibus elétricos e com ar condicionado”.

“Foi uma oportunidade que o governo federal abriu para apenas duas cidades na Paraíba. Ao final de tudo, quem foi prejudicado foi a população de Campina que anda de ônibus. A oposição anda de carro e certamente não tem esse conhecimento”, acrescentou Breno.

