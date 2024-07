´Subiu no telhado´ a definição da participação do Partido dos Trabalhadores nas eleições deste ano em Campina Grande.

Na reunião de ontem, a Executiva nacional do partido optou por adiar para a próxima semana um posicionamento definitivo.

Na prática, instalou-se uma espécie de ´cabo de guerra´, com dirigentes nacionais do PCdoB cobrando o que foi alinhavado há muitos meses – apoio à candidatura do deputado estadual Inácio Falcão -, e do outro o governador João Azevêdo fazendo uso da força inerente ao comando de um Executivo estadual.

Sintomaticamente, Campina teve o seu nome retirado da lista de cidades cuja homologação de candidaturas já foi sacramentada pela Executiva do PT.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

