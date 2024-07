Cícero Lucena diz que vai buscar apoio dos dissidentes do PT

O prefeito de João Pessoa Cícero Lucena, pré-candidato à reeleição pelo Progressistas, comentou com a imprensa sobre a decisão do PT em oficializar a candidatura própria na capital com o deputado Luciano Cartaxo, mas disse que espera contar com o apoio da parte dissidente do partido, e ainda conta com um debate de alto nível e de ideias durante a campanha eleitoral.

“Eu costumo dizer que não escolho adversários e espero só que se tenha alto nível nos debates e que se tenha como objetivo discutir a cidade de João Pessoa, propor soluções, identificar os problemas, o que eu faço diariamente com a minha equipe. Mas, se alguém quiser vir contribuir para isso no debate com respeito, com elegância, será enriquecedor o projeto”, comentou.

Contudo, Cícero Lucena afirmou que pretende buscar a outra parte dos petistas insatisfeitos para apoiar a sua reeleição.

“Todos os dissidentes que estão se posicionando contra a forma que possivelmente seja adotada, e que também estão a favor da nossa disputa, serão acolhidos porque entendo que, dessa forma, podem contribuir para que a gente melhore cada vez mais a nossa gestão”, destacou.

O prefeito lembrou ainda que a maioria dos partidos, que estão na sua base de apoio, estão também na de Lula e que a sua gestão tem ações sociais parecidas com o que está sendo implantado pelo governo do PT, em Brasília.

“O próprio PT daqui, na sua maioria, defende a continuidade de nossas ações. A federação, o PV e o PC do B também defendem”, ressaltou.

