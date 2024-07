Cássio Cunha Lima: Bruno realizou o maior e mais fantástico São João

Na avaliação do ex-senador Cássio Cunha Lima, que esteve dois dias no Parque do Povo, no último final de semana, o prefeito Bruno Cunha Lima “sem dúvida, realiza o maior e mais fantástico São João de todos os tempos”.

“Chegamos a um momento extraordinário do evento. Campina é uma antes do Maior São João do Mundo, e outra após o Maior São João do Mundo. O Brasil inteiro passou a conhecer a cidade”, acrescentou CCL.

*noticia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

