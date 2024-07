Cartaxo realiza primeira plenária popular como pré-candidato a prefeito pelo PT

Luciano Cartaxo realiza nesta sexta-feira (05), às 18 horas na sede da Asplan, a primeira plenária popular como pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT.

O evento vai contar ainda com a presença do ex-prefeito e ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e do deputado federal Luiz Couto, apresentados como o time de Lula para enfrentar o prefeito Cícero Lucena (PP)

Nesta composição, o nome da esposa de Ricardo Coutinho, Amanda Rodrigues está sendo cogitado para ser vice de Luciano Cartaxo, prevalecendo uma chapa puro-sangue do PT na disputa pela Prefeitura de João Pessoa.

“Este será nosso primeiro encontro oficial como pré-candidato a prefeito de João Pessoa, então estou muito feliz em reunir o time de Lula em João Pessoa, ao lado de Ricardo, Luiz Couto e todas as lideranças e movimentos populares para uma noite de comemoração”, disse

Cartaxo pretende ainda dialogar com as lideranças partidárias para juntos construírem um plano de governo que volte a cuidar das pessoas e retomar o ritmo de investimentos e crescimento que João Pessoa estava vivenciou nas gestões do ex-prefeito Ricardo Coutinho, de Luciano Agra (falecido) e da sua gestão.

