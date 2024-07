O líder da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Anderson Almeida (PSB), manifestou sua opinião em relação ao pedido de empréstimo de mais de R$ 60 milhões solicitado pela prefeitura.

O objetivo do empréstimo era adquirir novos ônibus, que seriam repassados a uma empresa privada, como parte de um programa de renovação de frota do Governo Federal.

Em sua fala, Anderson Pila, como é mais conhecido, destacou que a prefeitura, sob a gestão de Bruno Cunha Lima (UB), já acumulou diversos empréstimos, totalizando aproximadamente R$ 500 milhões.

“Só neste governo, foram três grandes empréstimos: R$ 40 milhões do Banco do Brasil, R$ 50 milhões da Caixa Econômica e mais de R$ 300 milhões de outro banco. E agora querem mais R$ 62 milhões. Campina Grande não tem capacidade para arcar com tantos empréstimos”, afirmou.

O vereador criticou a falta de capacidade financeira do município para assumir mais essa dívida.

Veja a entrevista completa em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online