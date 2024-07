Vereador lamenta não aprovação de empréstimo da PMCG

O vereador Luciano Breno (Avante) expressou decepção após a Câmara Municipal de Campina Grande rejeitar o pedido de empréstimo de mais de R$ 60 milhões solicitado pela prefeitura para a aquisição de novos ônibus.

De acordo com o parlamentar, o projeto, parte de um programa de renovação de frota promovido pelo Governo Federal, visava modernizar o transporte público da cidade com veículos menos poluentes e mais confortáveis para os usuários.

Ainda segundo Luciano, a rejeição representa uma perda significativa para a cidade, que tinha a chance de receber 50 novos ônibus equipados com ar-condicionado e tecnologia elétrica.

“Essa era uma oportunidade única para melhorar a qualidade do transporte público em Campina Grande, proporcionando maior conforto e segurança para os usuários, além de reduzir os custos das passagens”, afirmou.

Luciano ressaltou que outras cidades paraibanas, como João Pessoa, além de diversos municípios em outros estados, já foram contemplados com programas semelhantes e serão beneficiados com a modernização de suas frotas.

“Enquanto outras cidades avançam, Campina Grande fica para trás”, disse.

