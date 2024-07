Primeira senadora eleita pela Paraíba, líder da bancada feminina, presidente da Comissão Mista de Orçamento, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Esses são alguns dos cargos ocupados pela senadora Daniella Ribeiro, que, pela sexta vez figura na lista dos “cabeças” do Congresso Nacional, divulgado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

O levantamento considera a atuação dos parlamentares e destaca os que têm trabalho e habilidade de articulação, diálogo e liderança enquanto membros do Congresso Nacional, incluindo, portanto, senadores e deputados federais de todo o país.

“Fico muito feliz pelo reconhecimento do Diap e sei que isso é fruto do nosso trabalho incansável no Senado Federal. É um destaque que representa a força do nosso mandato e o compromisso que tenho enquanto senadora com a nossa Paraíba. O trabalho não se resume às votações em plenário, se estende em reuniões, atendimentos, agendas em Brasília e na Paraíba, e muita dedicação, como tem que ser. Mais uma vez agradeço a confiança que a Paraíba colocou em meu nome”, declarou.

Daniella entre as 4 senadoras de destaque

Além de constar na lista dos 100 cabeças do Congresso Nacional, Daniella Ribeiro também está entre as quatro senadoras de destaque no Senado Federal. O PSD, partido do qual Daniella é presidente estadual, também aparece como destaque no Diap.

