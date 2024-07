Ruy Carneiro diz que vice deve ter “relação com a cidade”

Em entrevista concedida nesta terça-feira (2), o pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, Ruy Carneiro (Podemos), afirmou que nos próximos 15 dias deverá anunciar o nome de quem ocupará a chapa como seu vice.

Segundo ele, o nome está sendo escolhido com base no diálogo com agentes políticos da base.

“Gostaria muito que fosse uma mulher, mas tenho conversado com mulheres e homens de João Pessoa. Estou buscando um vice ou uma vice que tenha relação com a cidade, mesmo que seja específica em determinada área”, afirmou.

Além disso, Carneiro criticou a gestão do atual prefeito Cícero Lucena (PP), que buscará a reeleição.

“João Pessoa precisa de um prefeito que proponha soluções para a cidade”, disse.