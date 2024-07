De acordo com Jackson Macedo, presidente do PT na Paraíba, a cúpula nacional do partido caminha para ´arrotar´ o apoio recentemente anunciado ao prefeitável Jhony Bezerra (PSB), em Campina Grande, e retomar o endosso à postulação do deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB).

“Se isso acontecer, acho um equívoco porque o PSB é um partido aliado. É o partido do vice-presidente da República (Geraldo Alckmin), e é o principal aliado do PT na Paraíba. É o partido que o PT tem mais aliança no interior da Paraíba”, ponderou Macedo.

