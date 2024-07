PT nacional adia decisão sobre apoio ao PSB em Campina Grande

A executiva nacional do PT não entrou em consenso durante a reunião realizada nesta terça-feira (02), sobre o apoio do partido ao pré-candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, Jhony Bezerra, e adiou para a próxima segunda-feira (08) a deliberação se o partido vai apoiá-lo ou não, ou vai seguir com o pré-candidato do PC do B, o deputado Inácio Falcão.

Já havia uma decisão anunciada pelo apoio do PT ao PSB em Campina Grande, mas há um imbróglio por conta da Federação, que congrega o PT, PC do B e o PV e, em João Pessoa, o PT decidiu por homologar a candidatura própria com o pré-candidato Luciano Cartaxo, na disputa pela prefeitura.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online