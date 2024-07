Em reunião realizada nessa segunda-feira (1º), a direção municipal do PSOL estabeleceu por meio de uma resolução partidária um prazo limite, até o próximo dia 15, para deliberar se segue ou não com a candidatura própria na disputa à Prefeitura de João Pessoa, com o jornalista Celso Batista, ou se apoia o pré-candidato do PT, Luciano Cartaxo.

A direção também vai dialogar com a REDE sobre a possibilidade de manter a tradição do PSOL em ser o primeiro partido a realizar a convenção partidária, construindo data em comum acordo.

A executiva municipal do PSOL quer ainda acertar o diálogo com o Partido dos Trabalhadores sobre reuniões realizadas, anteriormente, com o presidente do PT (Marcus Túlio), deputada estadual Cida Ramos, deputado federal Luiz Couto, deputado estadual Luciano Cartaxo, para construção de uma possível unidade.

Ainda a participação na construção do Programa de Governo; composição de alianças sem partidos que são vetos do partido; a composição de coordenação de campanha de uma possível chapa unitária com representação de todos os partidos envolvidos; perfil e participação em um possível governo de unidade.

A tarefa apontada como prioritária para o PSOL é derrotar a extrema direita, com relevante destaque em algumas cidades, como em João Pessoa, onde

esse campo político teve uma votação expressiva em 2020 e 2022.

