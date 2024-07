Deputado anuncia pré-candidatura a prefeito de Guarabira

O deputado federal Raniery Paulino (Republicanos) anunciou, pelas redes sociais, sua pré-candidatura a prefeito do município de Guarabira, sua terra natal, onde deve enfrentar a ex-prefeita Léa Toscano (mãe da deputada Camila Toscano/PSDB), pré-candidata pelo União Brasil.

“Eu acho que Guarabira precisa mudar e podemos fazer melhor. Acho que Guarabira fadigou, cansou desse modelo de gestão, e Léa sendo prefeita de Guarabira só vai mudar na escalação do time, mas não mudará o time em si. Faz muito tempo que é um só e a gente precisa dar outra oportunidade ao município”, disse.

O deputado destacou ainda que nunca teve a honra de ser prefeito de Guarabira, de ser testado nas urnas para disputar a prefeitura de sua cidade. “Pra mim, vai ser uma honra. Por onde eu passei, eu me dediquei o máximo para fazer as coisas com responsabilidade e me sobressair. Vou me dedicar para ser o melhor prefeito de Guarabira”, destacou.

