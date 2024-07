Um estudo publicado no jornal O Globo, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que 80% dos diretórios municipais dos partidos são liderados por dirigentes provisórios, indicados pelas cúpulas nacionais das legendas.

O comando dos diretórios deve ser definido em eleições locais, mas os caciques preferem fazer as indicações provisórias para manter a ascendência sobre a estrutura dos partidos.

O PL, por exemplo, está presente em 3.940 municípios, mas houve eleições para a diretoria em apenas oito diretórios.

O PP, com 4.443 diretórios, tem 3.554 comandantes interinos.

