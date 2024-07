Vice-presidente do Senado Federal, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) foi eleito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar-Diap, por mais um ano, como um dos 100 “cabeças” do Congresso Nacional. A série é uma publicação anual, que apresenta os 100 parlamentares mais influentes do Congresso, considerando diversos critérios.

Esta é a nona vez que Veneziano é inserido no seleto grupo, sendo três vezes quando ele exercia mandato de deputado federal e seis vezes como senador. Este ano, novamente, o Diap fez uma ‘Menção Especial’ ao parlamentar paraibano, considerando-o “referência” no caráter “Articulador/Organizador” de Veneziano, afirmando que ele “é um parlamentar com excelente trânsito nas diversas correntes políticas, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria o credencia a ordenar e criar as condições para o consenso”.

A publicação destaca ainda a grande capacidade do paraibano como “interlocutor dos líderes de opinião, encarregando-se de difundir e sustentar as decisões ou intenções dos formadores de opinião, formando massa de apoio à iniciativa dos dirigentes dos grupos políticos a que pertencem”. Além disso, cita que Veneziano “tem livre acesso aos bastidores, ao poder institucional”.

Esta é a trigésima primeira edição de “Os Cabeças” do Congresso Nacional, publicação que, desde a sua primeira edição, é referência e leitura obrigatória entre parlamentares, autoridades do Poder Executivo, dirigentes partidários, sindicais e empresariais, estudiosos, formadores de opinião e demais interessados no processo decisório no Poder Legislativo.

