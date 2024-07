Fábio Andrade deixa PGE para disputar vaga de desembargador no TJPB

O Procurador Geral do Estado, advogado Fábio Andrade, deve deixar o cargo na próxima sexta-feira (05), para se dedicar à disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba por meio do Quinto Constitucional pela OAB/PB.

Ele disse que já conversou com o governador João Azevedo (PSB) sobre a postulação que vai requerer tempo.

Ele pretende ser um dos indicados da lista sêxtupla da Ordem e está na lista tríplice que será enviada ao Poder Executivo, que escolherá um dos integrantes para nomeação.

As inscrições para discputara o cargo começaram nesta segunda (01) e se encerram no dia 20 de julho.

“Quero ter tempo de me dedicar a conversar com os colegas advogados, com os amigos e pedir esse voto de confiança para integrar essa lista sêxtupla que a OAB elaborará nos próximos dias”, explicou.

Em entrevista à imprensa, Andrade fez uma breve prestação de contas do que vinha fazendo no cargo de Procurador Geral do Estado e dentre os feitos, foi realizar concurso público para 18 vagas, após 14 anos sem concurso público no estado e a resolução da questão salarial.

“Entrego a PGE melhor que recebi e é com esse sentimento de dever realizado que conversei com o governador João Azevedo e manifestei a ele que desejo agora deixar a Procuradoria Geral do Estado para colocar o meu nome à disposição neste processo do Quinto Constitucional”, enfatizou.

