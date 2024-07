Dirigente do PT revela que o partido deve cancelar apoio a Jhony Bezerra

O Grupo de Trabalho Eleitoral do PT poderá retirar o apoio a Johnny Bezerra (PSB), pré-candidato a prefeito de Campina Grande e apoiar a candidatura do deputado Inácio Falcão (PC do B, foto).

A declaração é do presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, em entrevista concedida em João Pessoa.

Ele disse que ficou sabendo desse movimento e pode ser que o anúncio em relação a Campina Grande seja feito nesta terça-feira (28), quando a Executiva nacional do PT irá oficializar o nome de Luciano Cartaxo na disputa pela Prefeitura de João Pessoa.

Macedo comentou ainda que acha muito ruim essa reavaliação de apoio ao PSB, e que considera um equívoco já que Johnny está pontuando muito bem nas pesquisas, está com bom desempenho e tem muitas possibilidades de unificar o campo da esquerda em Campina Grande.

“Se isso acontecer, eu acho um equívoco porque o PSB é um partido aliado. É o partido do vice-presidente da República (Geraldo Alckmin), e é o principal aliado do PT na Paraíba. É o partido que o PT tem mais aliança no interior da Paraíba”, disse Macedo, acrescentando ter verificado o fato em um mapa que vem elaborando sobre as alianças do PT no estado.

Para o petista, a retirada do apoio será um erro do ponto de vista de estratégia eleitoral, mas que esta é só sua opinião porque a decisão sobre o processo tanto em João Pessoa como em Campina Grande é da direção nacional.

“Os outros municípios a direção estadual acompanha mais de perto e toma algumas decisões, mas nesses dois casos, não”, enfatizou.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online