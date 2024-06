Polêmica na votação de PEC sobre a Prefeitura de João Pessoa

Em sessão extraordinária e remota, esta semana, a Assembleia Legislativa aprovou uma emenda à Constituição do Estado que permite o presidente do Tribunal de Contas assumir o comando da Prefeitura de João Pessoa num possível impedimento do vice-prefeito ou do presidente da Câmara Municipal substituir a eventual ausência do prefeito, o que pode ocorrer principalmente no calendário eleitoral, que impõe regras de inelegibilidade.

O deputado Wallber Virgolino (PL) se posicionou contrário, alegando que em várias cidades essa possibilidade é solucionada com a ascensão interina ao cargo de prefeito do procurador geral da prefeitura.

“Essa proposta fere todos os princípios constitucionais. O prefeito Cícero Lucena quer usar de forma pessoal (a mudança) para prestigiar o presidente do Tribunal, conselheiro Nominando Diniz”, bradou Wallber.

O deputado Dr. Romualdo (MDB) ponderou que a mudança na legislação pode prejudicar até mesmo o cargo de conselheiro, uma vez que as contas da gestão pessoense serão colocadas posteriormente ao crivo do próprio TCE.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

“Já coloquei um ponto final no debate interno no PT. Meu debate agora é para fora; é com o prefeito Cicero Lucena. O adversário está do lado de fora”, reagiu Cartaxo às resistências internas à sua iminente candidatura a prefeito de João Pessoa.

Ele informou que vai “reabrir a discussão com a federação partidária”, integrada também pelo PCdoB e PV, legendas que já divulgaram apoio à reeleição de Cícero.

Em declarações à ´Correio FM´, Luciano Cartaxo disse que há “claramente a possibilidade” de a sua companheira de chapa (vice) ser Amanda Rodrigues, ex-secretária de Finanças do Estado e esposa de Ricardo Coutinho.

O deputado comunicou que permanecerá integrando a base de sustentação de João Azevedo (PSB) na Assembleia Legislativa, mesmo com o governador estando na ´linha de frente´ da campanha do atual prefeito.

