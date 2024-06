Presidente do PT/PB: “Não vou abrir dissidência nem colocar o PT na justiça”

Presidente estadual do PT, Jackson Macedo externou o seu desapontamento com a opção da direção nacional do partido de lançar a candidatura do deputado e ex-prefeito Luciano Cartaxo à prefeitura pessoense.

Segundo ele, foi uma articulação feita por quem “não integra atualmente as instâncias partidárias e reside em outra cidade”, numa menção velada ao ex-governador Ricardo Coutinho.

“A direção municipal está sendo escanteada nesse processo”, enfatizou.

Macedo frisou que a candidatura de Cartaxo “não tem o apoio majoritário do PT nem unifica o partido”.

Ele antecipou-se e avisou que “no dia da eleição (6 de outubro) eu vou lá (na urna) e digito o 13 (número do PT)”.

“Agora não me peçam para sair num domingo de sol e fazer campanha para uma figura, para um candidato que eu não tenho a menor condição política de aceitar o modelo da escolha dessa candidatura”, emendou.

O dirigente petista reiterou as “profundas divergências” com o “conteúdo” da candidatura de Luciano.

“Aceito o resultado, mas não concordo. Não vou abrir dissidência nem colocar o PT na justiça”, finalizou.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

