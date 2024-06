Nesta sexta-feira, 28 de junho, a pré-candidata a prefeita de Campina Grande pelo PSD, Rosália Lucas, concedeu uma entrevista ao Jornal da Manhã, da Caturité FM.

A prefeitável destacou a receptividade e compreensão do governador em relação à dinâmica política da Rainha da Borborema.

– Tivemos uma conversa com o governador e a nossa presidente. Ele é um democrata natural e entende as forças dos partidos que compõem a sua base e entende também que Campina Grande é uma cidade com suas bases, com seus grupos – afirmou.

Durante a entrevista, Rosália também mencionou a necessidade de uma gestão transparente e participativa.

– O que tenho a oferecer a Campina é o meu trabalho e a transparência. Isso passa por ouvir as pessoas. Não é um projeto de um partido. É um projeto da cidade – destacou.