O presidente do PT de João Pessoa, Marcus Túlio Campos, também fez duras críticas sobre o processo de escolha do nome do deputado Luciano Cartaxo para disputar a Prefeitura de João Pessoa pelo GTE do PT, sem ter ouvido a militância na capital paraibana.

Segundo o presidente, todas as vitórias do PT foram com a base da militância na rua, e no momento em que a direção nacional coloca a militância em segundo plano, disse que não pode deixar de dar voz a essa base que tem manifestado suas insatisfações a ele.

“Eu, que fui eleito por essa militância partidária, não posso deixar de fazer essa crítica ao processo, que na minha avaliação foi muito ruim toda essa construção, de forma que decisão que vem na terça-feira (2), para referendar o nome de Cartaxo, ela é um anticlímax político. Não vai haver uma compactuação por parte da militância”, disse.

Para o presidente, vai caber a Cartaxo tentar se reconciliar com essa base partidária, que está muito ressentida por não ter sido ouvida. “Fica aqui a minha crítica e na decisão da terça-feira, não vai haver a comemoração”, avaliou.

