Cássio contempla revitalização do Parque Evaldo Cruz ao lado de Bruno

O ex-senador Cássio Cunha Lima está em Campina Grande e deve permanecer na cidade neste final de semana.

Além de prestigiar a reta final do Maior São João do Mundo, ele veio contemplar a ampla reforma que foi promovida nos últimos meses pela Prefeitura Municipal de Campina Grande no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo).

Na noite desta sexta-feira, Cássio se encontrou no referido Parque com o prefeito Bruno Cunha Lima.

Veja as imagens:

*Vídeo: Reprodução/Instagram

