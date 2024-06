Republicanos define metas para as eleições deste ano na Paraíba

Matéria veiculada no jornal Valor Econômico informa que o Republicanos, “um dos principais partidos do Centrão”, entra no processo eleitoral municipal esperando crescer das 343 prefeituras atuais para pelo menos 507 este ano.

O jornal ressalta que o REP está “fora da briga” por João Pessoa e Campina Grande, em termos de Paraíba, mas espera eleger no mínimo 70 prefeitos no Estado, onde conta atualmente com o comando de 36 municípios.

