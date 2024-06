Rafafá relembra mandato de deputado: Ajudei muitas cidades

Em uma recente entrevista, Rafael Sousa, conhecido como Rafafá, pré-candidato a vereador pelo União Brasil em Campina Grande, compartilhou sua experiência durante o breve período em que atuou como deputado federal em 2021.

Rafafá aproveitou a oportunidade para criticar a postura dos deputados em Brasília e destacar a importância da renovação na Câmara Municipal.

– Eu fiquei impressionado com a forma artística dos deputados. Eles estão brigando, esquerda contra direita e depois saem para tomar vinho, comer churrasco e se divertirem juntos. As pessoas se enganam com eles, porque na verdade eles apenas precisam alimentar o ego de quem está em casa – afirmou.

Ele destacou a discrepância entre as brigas políticas públicas e a convivência amigável nos bastidores, sugerindo que muitos dos conflitos são apenas para mostrar aos eleitores.

Rafafá também enfatizou suas realizações durante os quatro meses em que esteve no cargo, em contraste com a inércia de muitos parlamentares. “Em quatro meses eu consegui ajudar muitas cidades, enviei muitos recursos para escolas, creches, e muitos não fazem.”