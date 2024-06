Cartaxo: “Minha candidatura vem com reais chances de vencer as eleições”

O deputado estadual Luciano Cartaxo comentou com a imprensa nesta quinta-feira (27), a escolha do seu nome pelo Grupo de Trabalho Eleitoral do PT para disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições de outubro.

Cartaxo se disse extremamente motivado, confiante e feliz com a decisão tomada pelo GTE que aprovou o nome dele.

Ele disse ainda que sempre confiou nessa decisão, sempre acreditou no potencial da sua pré-candidatura, pelo histórico e pela viabilidade eleitoral que tem, e acima de tudo, pela confiança da militância do PT.

O pré-candidato agradeceu pela aliança que construiu com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, com o deputado federal, Luiz Couto e com outras lideranças do PT.

“O palanque que nós estamos montando em João Pessoa, é muito forte e vitorioso”, atestou Cartaxo ressaltando o apoio tambémdo presidente Lula.

Segundo ele, esse time é o que mais fez, recentemente, na história política de João Pessoa, porque tem serviços prestados ao povo de João Pessoa.

“Nós vamos fazer um bom debate de ideias, de ações, de viabilidade de obras concretas para melhorar a vida do povo de nossa capital. A nossa candidatura é forte, viável, competitiva, que vem para disputar com reais perspectivas para vencer as eleições”, avaliou.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online