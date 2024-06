Apesar de decisão da Nacional, presidente do PT/PB descarta apoio a Cartaxo

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macêdo, anunciou nesta quinta-feira (27) que não fará campanha para o deputado Luciano Cartaxo, pré-candidato do partido à Prefeitura de João Pessoa.

Embora o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT tenha indicado Cartaxo como pré-candidato, a decisão ainda precisa ser homologada pela Executiva nacional.

Em entrevista, Macêdo afirmou que, no dia da eleição, apertará “13”, número do partido, mas declarou que não tem condições de apoiar ativamente a candidatura de Luciano Cartaxo.

A deputada estadual Cida Ramos, que também concorria pela condição de candidata do PT, reforçou a posição de Macêdo, dizendo que não apoiará Cartaxo e se dedicará a ajudar aliados em campanhas no interior do estado.