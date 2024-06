Senador Efraim comenta decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha

O Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal.

O julgamento sobre o tema será concluído na sessão desta quarta-feira (26).

Para o senador Efraim Filho (União Brasil), que relatou a PEC das drogas, a decisão do STF se afasta daquilo que pensa e defende a sociedade brasileira, que 70% dos brasileiros são contrários à descriminalização das drogas e que diversas pesquisas foram publicadas durante a votação no congresso sobre o tema.

Segundo ele, os brasileiros são contra porque ela impacta em três pilares da sociedade: família, saúde pública e segurança.

“Na família, só quem convive sabe o quanto é nocivo e destrutivo para o dependente, aumento de violência doméstica, roubos e furtos; na saúde pública, o estado não está preparado. Os centros terapêuticos estão praticamente esgotados com a atual demanda, imagina a que virá porque é inegável que a descriminalização trará mais casos de dependência”, destacou.

Em relação a segurança, o senador avalia que como a droga continua sendo ilícita porque não se compra em qualquer lugar, numa farmácia, mas sim diretamente do tráfico e isso será financiar o crime organizado, que é responsável pela escalada da violência, que assola as cidade brasileiras, em especial, as paraibanas.

“Por esses motivos é que nós temos divergências quanto ao julgamento do Supremo Tribunal Federal e pretendemos que o Congresso Nacional siga na votação da PEC com a ampla e sólida maioria para ir contrário ao caminho do STF. Enquanto a suprema corte defende a descriminalização das drogas, o Congresso é contra”, enfatizou.

