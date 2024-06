Presidente do PT de João Pessoa critica reunião isolada entre Cartaxo e PSOL

O presidente do PT de João Pessoa, Marcus Túlio Campos reclamou das reuniões isoladas que estão ocorrendo sem o conhecimento dele no que diz respeito ao processo eleitoral de João Pessoa, que continua indefinido.

Ele disse que não foi convidado para a recente reunião que houve entre Luciano Cartaxo e representantes do PSOL, que selaram apoio à candidatura do deputado.

Para Marcus Túlio, foi estranho uma reunião dessa natureza ter ocorrido sem ao menos uma comunicação ou um convite formal à presidência ou à instância partidária até porque existe um Grupo de Trabalho Eleitoral e uma instância municipal.

“Eu acho fundamental que a instância participe desse tipo de diálogo. Tenho uma coisa que me causa espanto porque o diálogo com o PSOL nós começamos no início do ano. Já fiz várias reuniões com o PSOL e com o pré-candidato que é Celso Batista e o que me causa estranheza é esse querer fazer um movimento ao largo da direção municipal,”, destacou.

O presidente ressaltou ainda que os militante estão andando em círculos porque o diálogo já existiu e que ao invés de se tentar criar fatos políticos para dar uma dinamicidade nesse processo que está se arrastando, é necessário que se crie fatos políticos reais.

