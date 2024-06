GTE escolhe Cartaxo como o candidato do PT para disputar a Prefeitura de João Pessoa

O Grupo de Trabalho Eleitoral do PT escolheu em reunião realizada nesta quarta-feira com a cúpula partidária, o nome do deputado Luciano Cartaxo para disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições de outubro.

O anúncio será feito oficialmente na próxima terça-feira (02) durante reunião com executiva nacional do partido.

O nome do deputado já era o esperado por parte da militância partidária, já que a colega de bancada, Cida Ramos não quis mais participar do processo.

Cida Ramos se negou a participar das pesquisas internas alegando que o processo seria manipulado, uma vez que a indicação do instituto de pesquisa seria de Cartaxo.

Ele também se negou a participar das prévias partidárias e o GTE decidiu por pesquisas internas, que ainda não foram divulgadas, mas o nome de Cartaxo foi o escolhido como o candidato do partido.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online