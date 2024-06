Prefeito Bruno e deputado Romero não se encontram no feriadão

Boa parte das autoridades que transitou pelo Parque do Povo, durante o feriadão de São João, foi recepcionada pelo prefeito Bruno Cunha Lima (UB-CG).

A exceção – emblemática – ficou por conta de Romero Rodrigues, que não acompanhou as comitivas acima citadas, o que denota que nem o (figurativamente falando) calor das fogueiras juninas, muito menos as ´simpatias´ próprias do período conseguiram reaquecer o relacionamento e a convivência com o seu sucessor.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

