Prefeitável campinense recepciona comitiva da Azul Linhas Aéreas

A pré-candidata a prefeita de Campina Grande, Rosália Lucas (PSD-PB), recepcionou no último sábado (22), no Parque do Povo, empresários nacionais do setor de turismo para mais uma noite de festa do Maior São João do Mundo.

Ao lado de Rosália, a comitiva foi recebida pelo governador João Azevedo, e pelo vice-governador Lucas Ribeiro.

Entre os convidados estavam o diretor nacional de Marketing e Negócios da Azul, Daniel Bicudo.

Foi a primeira vez que Bicudo esteve no Maior São João do Mundo. Além dele, a Azul também esteve representada por: Giulliana Mesquita, Ricardo Bezerra, Tariana Fontes, Christiane Teixeira e Alexandre Cunha.

