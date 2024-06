Mesmo afastado do Estado, Jhony Bezerra avaliza nomeação no ´Trauma´

A médica Francimar Maria José Ramos, mãe do ex-vereador campinense Rodrigo Ramos, foi nomeada como chefe da Unidade de Clínica Médica do Hospital de Trauma Dom Luís Gonzaga Fernandes, com o REFERENDO do ex-secretário de Saúde do Estado Jhony Bezerra.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/nem-as-simpatias-juninas-deram-jeito-em-campina-grande/

