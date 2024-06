Leonardo Gadelha diz que seria melhor que Romero não fosse candidato à PMCG

O deputado Leonardo Gadelha (Podemos), que assumiu recentemente a suplência na Câmara Federal com a licença do deputado Ruy Carneiro, que vai cuidar da campanha a prefeito de João Pessoa, disse em entrevista concedida à imprensa nesta terça-feira (25), que o melhor seria se Romero Rodrigues não se candidatasse a prefeito de Campina Grande neste pleito eleitoral.

Ele na condição de amigo de Romero, disse que vem sempre indagado algo sobre o posicionamento do colega de partido, mas não tem dúvidas que por mais exaustivo que seja esse processo e desgastante para todos,que estão esperando a definição de Romero Rodrigues, que a decisão que ele tomar vai ser a melhor para a Campina Grande.

“Eu na condição de amigo dele, de Bruno Cunha Lima, de parte desse grupo, ainda que pudesse ser beneficiado em uma eventual ascensão dele à Prefeitura, acho que o melhor seria que ele não fosse candidato porque ele pode em Brasília ser uma ponte para carrear recursos”, disse.

Gadelha analisou ainda que o Brasil vive um importante momento singular no que diz respeito à capacidade de arregimentação de recursos por parte dos parlamentares federais.

Segundo ele, deputados e senadores estão trazendo recursos para os seus estados como nunca antes na história política do país, algo sem precedentes e que nesse aspecto, Romero pode ajudar muito a Campina Grande e a Paraíba.

“Por outro lado, ele tem recebido o chamado com muita frequência e que toca o coração dele, mas por mais desgastante, por mais que seja angustiante essa espera, eu tenho a certeza de que quando sairmos do outro lado do túnel,qualquer que seja a decisão de Romero, as pessoas vão dizer que foi bom para Campina Grande e eu não tenho dúvida que o que pesa para ele, é bem estar de Campina “, avaliou.