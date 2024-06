O vereador Milanez Neto (MDB), que já foi da base do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), e ambos candidatos à reeleição em outubro, anunciou por meio das redes sociais, que vai entrar com uma ação contra o gestor, no Ministério Público, na Polícia Federal e no Tribunal Regional Eleitoral, por uso da máquina administrativa para tentar se reeleger. “É preciso que sejam tomadas providências imediatas”, argumentou.

Milanez postou um vídeo no qual mostra uma senhora dizendo que a mão de milho distribuída às pessoas era dada pelo prefeito Cícero Lucena e de um candidato a vereador, conhecido por Beto Pirulito (PP).

“Mais um vídeo que demonstra o uso do poder econômico na tentativa de uma reeleição. Está se utilizando a máquina administrativa em troca de cestas básicas, de milho e de várias outras alternativas, inclusive de gratificações e empregos para tentar eleger o prefeito e para tentar perseguir as candidaturas de vereadores”, denunciou o parlamentar.

Milanez Neto (foto) prometeu ainda que durante esta semana estará mostrando vários outros fatos que estão comprometendo o pleito eleitoral de outubro para que os eleitores possam ficar cientes e para que os eleitores tenham a liberdade de escolher, livremente, os seus candidatos.

“Não se ganha eleições usando a máquina, se ganha eleição mostrando trabalho e serviços que foram realizados ao longo dos quatro anos de gestão”, pontuou.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online