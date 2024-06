Efraim defende que Romero permaneça na Câmara Federal

O senador Efraim Filho, do União Brasil, expressou satisfação com os resultados das articulações políticas recentes e compartilhou suas perspectivas sobre o futuro político do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos).

Em declaração a uma emissora de rádio, Efraim destacou a importância da construção política gradual e estratégica, ressaltando que não se trata de um processo imediato, mas sim de uma série de pontos a serem construídos ao longo do tempo.

Efraim sublinhou a presença significativa de membros da bancada federal e figuras nacionais da Câmara dos Deputados, como o presidente Arthur Lira e o deputado federal Elmar Nascimento, também do União Brasil no “arraial” promovido por Romero e disse que a discussão girou em torno da eleição para a presidência da Câmara, que ocorrerá em fevereiro do próximo ano.

Segundo o senador, a inserção de Romero Rodrigues nas articulações e diálogos relacionados a essa eleição é um indicativo positivo para o futuro político de Romero.

O senador ainda aconselhou Romero Rodrigues a focar em uma campanha majoritária para 2026, ao invés de considerar um retorno à prefeitura de Campina Grande em 2024.

“Romero precisa atualizar sua liderança para ser um candidato a senador ou governador. Ele sabe que encontrará espaço na chapa da oposição, não do governo,” afirmou.

Outro fato que chamou atenção foi a visita do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), ao camarote do governador João Azevêdo (PSB), acompanhado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.