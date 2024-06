No último sábado à tarde, os irmãos Veneziano (senador) e Vital Filho (ministro do TCU) recepcionaram na fazenda da família (Campo de Boi) o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas; a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Antonio Ricardo Alvarez Alban; e o ex-senador Cássio Cunha Lima, entre outras personalidades.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza, que tem mais bastidores sobre o São João dos agentes públicos.

