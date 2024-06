A presidente nacional do PC do B, Luciana Santos, cumpriu agenda política em Campina Grande, neste sábado (22), e reafirmou que o partido terá candidatura própria a prefeito na cidade, e esse nome é o de Inácio Falcão.

Luciana também é presidente nacional da federação partidária Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), e atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Lula.

Em entrevista coletiva à imprensa campinense, nas primeiras horas da manhã, Santos afirmou que a candidatura de Inácio a prefeito “é pra valer”.

“Na condição de presidente do partido e da federação, venho a Campina Grande pra dizer que a candidatura de Inácio Falcão é pra valer. Sabemos muito bem do potencial econômico e político de Campina Grande, cidade que foi decisiva em muitos momentos políticos da Paraíba, e precisamos fazer valer aqui um alinhamento com o que vivemos hoje no Brasil, que é um processo de reconstrução, através do governo Lula”, declarou Santos.

A dirigente acrescentou as inúmeras qualidades inerentes a Inácio Falcão, em seu mandato de deputado estadual, e ressaltou que ele é alguém com uma folha de serviços prestados ao povo de Campina Grande.

“Não é à toa que em muitas pesquisas de opinião muitas vezes Inácio aparece em primeiro lugar”, assinalou.

Luciana ainda ponderou a recente decisão da direção nacional do PT, que anunciou apoio à pré-candidatura a prefeito do PSB em Campina Grande, e lembrou que a decisão final cabe à federação partidária.

“Eu tenho uma excelente relação com a presidente (do PT nacional) Gleisi (Hoffman), e nas discussões na federação sempre temos pensado em buscar convergências. Não tenho dúvidas que nós, no tempo certo, vamos garantir esse apoio a Inácio Falcão. É um processo de discussões, e é natural que haja opiniões divergentes, mas tenho certeza que vamos chegar a uma convergência, pela força da candidatura de Inácio Falcão”, acrescentou.

Inacio agradeceu ao apoio público da dirigente de seu partido à sua pré-candidatura, ressaltou que pretende dialogar com o pré-candidato Jhony Bezerra, do PSB, em vista de uma unificação das oposições.

“Jhony é meu amigo, e teve prerrogativas importantes enquanto secretário de Saúde. Sei que é importante dialogarmos. Ele (Jhony) faz parte de um mesmo campo político, e mais na frente ele vai entender a importância de termos uma chapa forte e vitoriosa em Campina Grande”, pontuou Inácio.

Após a entrevista coletiva, a federação partidária realizou uma plenária, no Hotel Slaviero, para discutir o atual cenário político, além dos próximos passos que serão realizados até às eleições de outubro.

