O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) foi indicado como relator do projeto de lei 2.258, conhecido como Lei Geral dos Concursos, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

A iniciativa visa estabelecer regras mínimas para seleção dos servidores públicos no país. Atualmente, conforme reportagem do jornal Valor Econômico, os concursos não têm regulamentação especifica.

O governo federal tem demonstrado interesse na aprovação da matéria, conforme a publicação, para estabelecer alguns critérios mínimos para a contratação de servidores públicos, de forma a ter um processo mais eficiente e eficaz e, ao mesmo tempo, menos custoso aos cofres públicos.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

