O vereador Napoleão Maracajá (PT) manifestou sua insatisfação com a recente decisão da direção nacional do Partido dos Trabalhadores de apoiar a pré-candidatura de Jhony Bezerra, filiado ao PSB, em Campina Grande.

Segundo Maracajá, a escolha foi tomada de maneira autoritária e sem a devida consulta às bases locais do partido, o que pode gerar impactos negativos significativos.

– É um erro grave que a direção nacional comete ao tomar essa decisão sem respeitar, sem consultar quem está aqui. Havia uma candidatura da federação, com viabilidade, pontuando bem nas pesquisas e a retirada dessa candidatura tem consequências imediatas nas candidaturas proporcionais. Escolheram a pior forma possível, vindo por cima, sem dialogar. Na pressão não leva o conjunto e nós vamos reagir – salientou o vereador.

A decisão, que visa fortalecer a aliança entre o PT e o PSB em âmbito nacional, não foi bem recebida por diversos membros do partido na Paraíba.

Maracajá destacou a existência de uma candidatura forte da federação, do deputado Inácio Falcão (PC do B), que já demonstrava viabilidade eleitoral. A retirada dessa candidatura, segundo ele, poderá desestabilizar as candidaturas proporcionais, comprometendo o desempenho do partido nas eleições.

