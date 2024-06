Vereador cobra do presidente da Câmara de Campina a punição dos faltosos

PautaNa sessão de ontem, os vereadores campinenses aprovaram o plano de cargos, carreira e remuneração dos advogados que integram os quadros da Procuradoria Geral do Município. O vereador Pimentel Filho (PSB-CG) discordou do rito de tramitação desse plano de cargos e abandonou o plenário antes da votação. *notícias da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza. Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui: https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/recados-para-inacio-falcao-e-romero-rodrigues/ Dica importante: siga-nos no instagram: @paraiba_online

Aprovado em Campina o plano de cargos da Procuradoria do Município