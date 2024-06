O senador Efraim Filho, presidente do União Brasil na Paraíba, entrou em licença do mandato por 121 dias, a partir desta quinta-feira (20). O empresário André Amaral assume a suplência do mandato.

Conforme o senador, a licença é para poder participar, com a chegada das convenções municipais, de forma integral às articulações das eleições municipais.

“É também uma oportunidade de reconstruir toda a confiança que teve de mais da metade dos prefeitos, que o apoiaram nas eleições para o Senado Federal.

“É hora de ter essa reciprocidade e de aproveitar para estar perto da nossa base, do povo e visitar os recantos da Paraíba, até porque a nossa história mostra que muitos erros cometidos por senadores foi de cuidar de Brasília e esqueceram da Paraíba. Então, de forma planejada, a gente dedica esse período para as eleições municipais”, destacou.

Sobre seu suplente, André Amaral, ele afirmou que a Paraíba continuará bem representada com o empresário que faz parte do setor produtivo do Estado gerando emprego e muitas oportunidades aos empreendedores paraibanos.

