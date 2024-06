Presidente do PP opina que partido deve apoiar Rosália para disputar a PMCG

Em entrevista concedida à imprensa de João Pessoa, nesta quinta-feira (20), o presidente do PP na Paraíba, Enivaldo Ribeiro, pai da senadora Daniella Ribeiro comentou sobre o apoio do seu partido na disputa pelo cargo de prefeito de Campina Grande.

Segundo ele, o Progressistas deve apoiar, a ex-secretário de Turismo, Rosália Lucas, que se desincompatibilizou do cargo para concorrer ao pleito.

Contudo afirmou que o PP ainda está definindo alguns pontos também com outros partidos do campo da oposição em Campina Grande, a exemplo do PSD, que é presidido pela senadora.

“Mas vamos chegar a um denominador comum e acho que a escolha vai recair sobre Rosália, que tem uma experiência administrativa grande. Já foi secretária por duas vezes e fez um bom trabalho dentro das Pastas que participou e nós hoje estamos precisando de uma pessoa que administre bem Campina Grande porque a atual gestão é um desastre e precisamos de uma pessoas competentes para reorganizar a cidade”,avaliou

Enivaldo se mostrou contra a pulverização de candidaturas de oposição em Campina Grande já que os candidatos (Johnny Bezerra, Rosália Lucas, Andrè Ribeiro e Inácio Falcão) fazem parte da base de apoio do governador João Azevedo porque o que interessa é ganhar as eleições.

“Eu acho que há condições para ganhar as eleições desde que haja uma unidade, mas isso tem que ter muita conversa”,pontuou.