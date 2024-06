Prefeito de Campina Grande acha cedo para divulgar o vice da chapa

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), enfatizou que ainda não há um nome decidido para ocupar a posição de vice na chapa para eleição deste ano. Em entrevista ao Ideia Livre, da Rede Ita, Bruno apontou que estas composições, historicamente, ocorrem nos últimos momentos de fechamento das convenções.

“É possível que se tenha uma decisão a respeito ou a divulgação da composição de chapa um pouco mais à frente […] A preço de hoje podemos dizer que existe o diálogo interno entre os partidos e as lideranças que compõem o nosso time para discutir essa formação de chapa”, esclareceu, enfatizando que dois pontos são importantes nesse processo: o fortalecimento político e a representatividade.

Confira na íntegra o trecho da entrevista em que o prefeito comenta o assunto:

*Vídeo: Rede Ita

