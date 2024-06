Prefeitável campinense se encontra com vice-governador

Poucas horas após o vereador Rostand Paraiba (PP) ter detonado o deputado Inácio Falcão, o prefeitável do PCdoB se reuniu ontem com o vice-governador Lucas Ribeiro, presidente do Progressistas em Campina Grande.

“Manhã de reunião com o vice-governador da Paraíba. A pauta foi Campina Grande, seguimos tentando trazer melhorias para a nossa cidade através dos nossos mandatos”, relatou posteriormente Falcão, via redes sociais.

“Muito obrigado pela visita! Continuaremos juntos, trabalhando por Campina”, respondeu Lucas.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

