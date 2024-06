O governador João Azevêdo (PSB) optou por não comentar a revolta de dirigentes campinenses do PCdoB e do PT com a decisão da Executiva nacional petista de migrar para o apoio ao prefeitável Jhony Bezerra (PSB).

“Fico extremamente satisfeito com a atitude do PT de ter anunciado o apoio a Jhony (Bezerra). Isto consolida cada vez mais essa candidatura, que está se fortalecendo a cada dia”, enfatizou João.

Em mensagem cifrada a Inácio, Azevêdo afirmou que “cabe a cada partido construir a sua própria candidatura, e é o que nós (PSB) estamos fazendo”.

Ele antecipou que “estamos trabalhando e articulando outros partidos para estarem juntos”.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.

♦ Não perca tempo: acompanhe o nosso Instagram – @paraiba_online