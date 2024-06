Cícero Lucena marca convenção para o dia do aniversário dele

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena marcou a data da convenção do seu partido, o Progressistas para oficializar a candidatura à reeleição para o dia 05 de agosto, último prazo de realização das convenções partidárias, que coincidiu com a data do seu aniversário e da cidade.

“Nós estamos discutindo ainda, mas um bom dia será o dia 05 de agosto”, argumentou o gestor.

Conforme a Legislação eleitoral, partidos e federações poderão realizar, entre 20 de julho e 5 de agosto, convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Sobre as alianças partidárias, o prefeito disse que tem conversado com todos os partidos, principalmente com os que fazem parte da base do governador, João Azevêdo (PSB), que segundo o prefeito é o maior aliado desse projeto de preparar a capital para o futuro.

O prefeito ressaltou ainda que não seria nada anormal ter o apoio do PT até porque dentro da Federal o PV e o PC do B, que já se posicionaram de forma muito clara de que preferem continuar aliados ao Progressistas para uma João Pessoa cada vez melhor.

