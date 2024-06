Vídeo: Bruno fará novo convite para presença de Romero no São João de Campina Grande

Questionado sobre distanciamento político e a ausência de seu antecessor, Romero Rodrigues (Podemos), n’O Maior São João do Mundo, o prefeito Bruno Cunha Lima (UB), afirmou que grandes movimentações políticas não são o estilo do colega, mas enfatizou que ainda há mais de 10 dias de eventos.

Bruno afirmou ainda que na próxima semana deve receber lideranças políticas nacionais e locais, a exemplo do ex-governador Cássio Cunha Lima, e que, no ápice do São João, fará mais uma vez o convite aos “amigos” de grupo, a exemplo de Romero Rodrigues e Tovar Correia Lima.

Sobre Tovar, o chefe do executivo comentou também as críticas recebidas pelo parlamentar:

“Quando se decide sair da vida anônima e partir para uma vida pública você passa, naturalmente, pela avaliação das pessoas de um modo geral e cada um tem as suas avaliações dentro do ambiente democratico que vivemos. Todas devem ser respeitadas, assim como eu também tenho as minhas”, concluiu.

Confira o trecho da entrevista em vídeo:

