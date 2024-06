Suplente de senador na Paraíba vai assumir o mandato

O senador Efraim Filho, do União Brasil, vai se licenciar nas próximas semanas do Senado, abrindo espaço para o suplente, empresário André Amaral, do mesmo partido.

*noticia da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: Inácio Falcão na ´linha de tiro´ (paraibaonline.com.br)

Um lembrete importante: siga nosso instagram agora – @paraiba_online