“Eu acredito e mantenho essa confiança que o sentimento de união por Campina [Grande] vai prevalecer, e vamos manter essa unidade de um time coeso para que possamos entrar em mais uma batalha eleitoral”.

A afirmação partiu do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), ao ser questionado durante o programa Ideia Livre, da Rete Ita, sobre a “demora” em seu antecessor, Romero Rodrigues (Podemos), sinalizar um apoio a sua reeleição.

Bruno afirmou acreditar que este é um momento de consolidação de apoios, que acredita na manutenção da aliança, mas que o tempo é diferente para cada um dentro da perspectiva de uma “normalidade mutável” na política.

“Romero tem uma característica de ser mais introspectivo nessas análises, é o perfil dele e todos nós respeitamos”, completou, lembrando que na última eleição a escolha pela sua candidatura também passou por um debate que se estendeu.

Confira na íntegra as falas do chefe do executivo campinense em vídeo:

