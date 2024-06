Presidente do PT diz que oposição e situação são pautadas pelo grupo Cunha Lima

O presidente do PT de Campina Grande, Hermano Nepomuceno, fez duras críticas ao atual cenário eleitoral da cidade, durante uma entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (19).

Nepomuceno destacou a influência do grupo Cunha Lima e a complexidade da disputa interna que, segundo ele, afeta tanto a situação quanto a oposição na política local.

– O que está acontecendo em Campina Grande é bizarro. O grupo Cunha Lima, que é um grupo que tem um protagonismo muito forte, está em disputa de lideranças internas e pauta a situação com a reeleição do prefeito Bruno e pauta a oposição com a suposta candidatura de Romero – afirmou.

De acordo com o presidente do PT municipal, a disputa interna dentro do grupo Cunha Lima está criando uma situação política instável em Campina Grande.

Ele destacou que a reeleição do atual prefeito, Bruno Cunha Lima, e a possível candidatura de Romero Rodrigues estão sendo usadas estrategicamente para influenciar tanto a base governista quanto a oposição.